Песьяков назвал сроки возвращения на поле после травмы бедра

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков сообщил, что планирует вернуться к работе на поле после травмы в конце октября — начале ноября.

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Отвечая на вопрос о ходе восстановления и сроках возвращения на поле, Песьяков рассказал, что всё проходит в плановом режиме. Он сообщил, что ему сделали очередные МРТ и УЗИ, и они поняли, что существует проблема, которую нужно решать, а не просто залечивать на скорую руку.

Песьяков отметил, что в настоящее время они работают над тем, чтобы избавиться от неприятных ощущений, которые чаще всего возникают при игре с мячом, например, при длинных передачах. Он добавил, что как только эти ощущения исчезнут, он сразу вернется на поле. Врачебные сроки восстановления ему озвучили: конец октября — начало ноября.

Песьяков также выразил надежду, что всё заживет как можно быстрее. Он получил повреждение бедра в сентябрьском матче восьмого тура МИР РПЛ с казанским «Рубином» (2:0). В текущем сезоне 35-летний голкипер провел пять матчей и пропустил пять голов.