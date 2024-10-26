Стала известна символическая сборная шестого тура Кубка России

Официальный Telegram-канал Кубка России представил сборную лучших игроков шестого тура групповой стадии Кубка России.

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Наибольшее представительство в команде получили футболисты московского "Локомотива" - три человека. Это вратарь Антон Митрюшкин и полузащитники Алексей Батраков и Артем Карпукас.

В итоговой сборной, помимо футболистов "железнодорожников" оказались защитники Илья Жбанов из "Ростова", Миенти Абена из "Спартака", Свен Карич из "Пари НН" и Олакунле Олусегун из "Краснодара". Также в список попал новичок ЦСКА малийский полузащитник Секу Койта. Динамовскую линию нападения в дице Дениса Макарова и Эль-Мехди Маухуба разбавил форвард "Ростова" Алексей Сутормин.

В четвертьфинале верхней сетки Кубка России сыграют московский "Спартак" против "Ростова", столичное "Динамо" с "Локомотивом". Также петербургский "Зенит" сразится с грозненским "Ахматом", а казанский "Рубин" сыграет с московским ЦСКА. В Пути РПЛ команды сыграют по два матча в каждом раунде — дома и в гостях. Победитель пары проходит дальше, проигравший не покидает турнир, а опускается в сетку Пути регионов. Первые игры состоятся 5-7 ноября, а ответные — 26-28 ноября.