«Барселона» разгромила «Реал»

Завершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.

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На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.