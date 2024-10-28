Нападающий «Факела» раскритиковал Глушенкова за фразу о пиве

Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, что тот пьёт пиво после матчей. Ранее Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.

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«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Считаю, что это (слова Глушенкова. — Прим «Чемпионата») ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. И какой пример он подаёт молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают и сколько у нас. Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать — подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», — приводит слова Каштанова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.