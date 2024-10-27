«Спартак» одержал уверенную победу над «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

© Чемпионат.com

Первый гол в матче бы забит на 68-й минуте. Отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 90+2-й минуте ямайский нападающий Шамар Николсон забил второй мяч красно-белых.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.