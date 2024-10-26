Американский футболист порвал «кресты» в четвертый раз

Защитник "Интер Майами" Ян Фрей порвал "кресты" в четвертый раз всего к 22 годам.

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Недавно футболист вернулся после продолжительного лечения от разрыва крестообразной связки колена. Однако в ночном матче американской лиги он разорвал их в четвертый раз.

В ночь на 26 октября "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, обыграл "Атланту Юнайтед" с россиянином Алексеем Миранчуком в первом матче 1/8 финала МЛС.

Встреча, проходившая в Форт-Лодердейле, завершилась со счетом 2:1. На гол уругвайца Луиса Суареса на 2-й минуте "Атланта" ответила точным ударом грузина Сабы Лобжанидзе на 39-й минуте. Победу "Интер Майами" принес испанец Жорди Альба, отличившийся на 60-й минуте. Ему ассистировал Месси.

Миранчук провел на поле первый тайм, результативными действиями не отметился и был заменен. Всего за команду он провел 11 поединков, в которых забил трижды. Ответный матч состоится на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Он запланирован на 3 ноября, начало матча — 02:00 мск.

Ранее бразилец Неймар впервые за 369 дней сыграл в официальном матче после подобной травмы.