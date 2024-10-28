Глава РФС назвал возможных соперников сборной России в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал возможных соперников сборной страны по товарищеским матчам в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что рассчитывает на проведение матчей с Парагваем, Таиландом и Пакистаном, отмененных в 2024-м. Он также пообещал, что среди соперников россиян будут статусные команды.

Поединок с Парагваем был перенесен на более поздний срок из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», матч с Таиландом не состоялся из-за тайфуна. Игра с Пакистаном была отменена Дюковым.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.