Губерниев назвал менеджмент «Спартака» слабым

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал московский "Спартак" за то, что клуб отменил стажировку бывшего футболиста команды Александра Мостового, передает "ВсеПроСпорт".

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"Это слабость "Спартака". Сильные еще бы и приплатили, чтобы он к ним пошел. Здесь спартаковский менеджмент опять не сдержал удар. Ребята, ну что же вы такие слабые?" - сказал Губерниев.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе "Спартака". За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую "Бенфику", французские "Страсбур" и "Кан", испанские "Сельту" и "Алавес". С "Сельтой" и "Бенфикой" он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в "Спартаке".