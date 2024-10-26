«Вильярреал» в гостях победил «Вальядолид» в матче Примеры

«Вильярреал» одержал победу над «Вальядолидом» в матче 11‑го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла в Вальядолиде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тьерно Барри (29‑я минута) и Айосе Перес (84). У хозяев мяч забил Мамаду Силла (60), реализовав пенальти.

«Вильярреал» с 21 очком поднялся на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, «Вальядолид» (8) идет 18‑м.

В следующем матче «Вильярреал» примет «Райо Вальекано» 2 ноября, в этот же день «Вальядолид» сыграет на выезде против «Осасуны».

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Чемпионат Испании. 2024-25. Тур 11

«Вальядолид» (Вальядолид) — «Вильярреал» (Вильярреал) — 1:2 (0:1) Голы: Силла, 60 (с пенальти) (ВИДЕО). — Барри, 29 (ВИДЕО). Перес, 84.