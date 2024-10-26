Футболист «Манчестер Сити» посмеялся над украинским игроком «Арсенала»

Футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, что над ним пошутил игрок "Манчестер Сити" Бернарду Силва во время отдыха во Франции, передает Goal.

"Я увидел, что Силва отдыхает недалеко от меня. Я спросил у него, есть ли поле недалеко, чтобы побегать. Он спросил, зачем мне поле. Также он сказал, чтобы я оставался дома и забыл думать о чемпионском титуле с "Арсеналом", - рассказал Зинченко.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Зинченко провел 27 матчей, забив один мяч.

"Арсенал" занял второе место в чемпионате, отстав от "Манчестер Сити" на два очка. Замкнул тройку сильнейших "Ливерпуль".

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства. Стоимость Зинченко составила €42 млн. Лидером рейтинга самых дорогих футболистов постсоветского пространства стал грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценивается в €80 млн. Тройку замкнул Александр Головин из "Монако" (30).