ЦСКА установил историческое достижение среди всех команд РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» со счётом 0:0 в матче 13-го тура РПЛ. Эта игра стала 400-й «сухой» встречей ЦСКА в чемпионате России. Ни одна другая команда на данный момент не смогла достичь такой отметки. Об этом сообщает Opta Sports.

Наиболее близок к этой отметке московский «Локомотив», который за всю историю турнира не пропустил в 385 матчах. Следом идут «Спартак» (352), «Зенит» (352), московское «Динамо» (313).

Команды не смогли забить другу другу. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

Акинфеев установил рекорд ЦСКА

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.