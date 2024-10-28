Червиченко: Станкович – это большая ошибка «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о работе сербского специалиста Деяна Станковича в московском клубе.

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«Всё познаётся в сравнении. Наверное, ещё вспомним Абаскаля добрым словом, потому что то, что показывает команда Станковича, вообще мало похоже на футбол. Они играют непонятно во что и как. Нет добротных мячей. Если бы судьи не тянули за уши, «Спартак» не был бы даже на шестом месте. Мне кажется, Станкович — это какая-то большая ошибка. Больше, чем Абаскаль? Да. И покупки тоже ещё те. Они, видимо, дуплетом решили стрельнуть. Взяли непонятного тренера, так еще и покупают не поймёшь что», — приводит слова Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. До этого он тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош». На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.