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Футболиста «Барселоны» оскорбили болельщики «Реала» на расовой почве

Фанаты мадридского «Реала» оскорбляли футболиста каталонской «Барселоны» Ямина Ямаля на расовой почве во время очного поединка команд, передает Mundo Deportivo.

Футболиста «Барселоны» оскорбили болельщики «Реала» на расовой почве
© globallookpress.com

Ямаль подбежал к трибунам, когда забил мяч на 77-й минуте. В это время в его адрес с первых рядов стали доноситься оскорбления.

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Барселоны».

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на поле в 18:15 по московскому времени.

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