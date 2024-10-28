Карпин объяснил вызов легионеров в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, а также форварда Федора Чалова в сборную России на ноябрьские матчи против Сирии и Брунея. Его слова передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Они все адаптировались к жизни в новых для себя странах. Братьям Миранчукам и Чалову уже не надо давать паузу на то, чтобы освоиться. А Сашу Головина мы и раньше вызывали», — сказал Карпин.

Антон Миранчук выступает за швейцарский «Сьон», Алексей Миранчук играет в США за «Атланту», а Федор Чалов играет за греческий ПАОК.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.