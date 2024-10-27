Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал российский футбол

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российский футбол. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов заявил, что ему противно смотреть на российский футбол.

«500 человек ходит на 40-тысячные стадионы. В Мордовии есть арена на 45 тысяч, 100 миллионов уходит на содержание стадиона, на котором никто не играет. Надо [бывшего министра спорта России Виталия] Мутко поставить его охранять со ржавым ружьем», — обратил он внимание.

Ранее стало известно, что сборная России проведет два товарищеских матча во время ноябрьского сбора. 15 ноября команда под руководством Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября встретится в Волгограде с Сирией.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024. Команды проводят только товарищеские встречи.