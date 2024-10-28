В «Динамо» сообщили, что Даса тренируется в общей группе

Главный врач «Динамо» Александр Родионов заявил «Матч ТВ», что защитник Эли Даса тренируется в общей группе.

© Матч ТВ

Ранее Даса пропустил матч группового этапа FONBET Кубка России против «Крыльев Советов». Также он не вошел в заявку на игру 13‑го тура МИР РПЛ против «Химок», которая прошла 27 октября.

— Даса тренировался в общей группе. Просто он не попал в заявку — тренерское решение. А так он у нас уже неделю тренируется в общей группе без ограничений. Может сыграть в следующем матче. Так как у него родился ребенок, ему нужно было полететь, так понимаю, Марцел его отпустил, — сказал Родионов «Матч ТВ».

В текущем сезоне израильский защитник забил один мяч и сделал одну голевую передачу в 13 матчах во всех турнирах за «Динамо».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.