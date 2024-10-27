«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме: нападающий хозяев Андрей Мостовой открыл счет на 51-й минуте, а на 68-й минуте его сравнял полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

«Зенит» с 30 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» имеет в активе 28 очков и идет на третьей строчке.