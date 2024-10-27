Соболев отказался общаться с журналистами: "С москвичами не общаюсь"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев заявил, что не общается с журналистами из Москвы.

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Об этом Соболев заявил в воскресенье после окончания матча 13-го тура РПЛ, в котором "Зенит" на домашней арене принимал московский "Локомотив".

Матч завершился вничью - 1:1. Соболев вышел на замену во втором тайме и не смог отметиться результативными действиями.

После окончания встречи он проходил мимо представителей СМИ и на предложение пообщаться ответил, что сделает это в следующий раз. А когда представители СМИ сказали, что приехали из Москвы, футболист ответил: "С москвичами я не общаюсь".

Нынешним летом Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака".