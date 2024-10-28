«Зенит» обратится в ЭСК из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане

«Зенит» обратится в ЭСК РФС из-за фола Алексея Батракова на Густаво Мантуане.
Об этом сообщил председатель правления клуба Александр Медведев.
В матче 13-го тура Мир РПЛ (1:1) хавбек «Локомотива» на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом.
На 72-й минуте Батраков в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
– «Зенит» обратится в ЭСК по моменту с непоказанной второй желтой карточкой Батракову?
– Обязательно, – сказал Медведев.
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