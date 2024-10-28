Марио Балотелли перешел в "Дженоа"

Итальянский "Дженоа" объявил о подписании контракта с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли. Клуб итальянской Серии А "Дженоа" подписал контракт с бывшим нападающим сборной Италии Марио Балотелли. Об осуществлении сделки сообщает официальный сайт "Дженоа". Балотелли пополнил состав генуэзского клуба в статусе свободного агента. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан до конца сезона.

© Rusfootball

Ранее Марио Балотелли выступал за такие команды, как "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль" и многие другие. С лета футболист оставался без клуба после ухода из турецкого "Адана Демирспор". Последней итальянской командой в карьере Балотелли оставалась "Монца", которую он покинул летом 2021-го года.