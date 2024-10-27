Радимов раскрыл подобности разговора с игроком «Зенита» Мостовым

Бывший футболист Владислав Радимов рассказал о разговоре с нападающий «Зенита» Андреем Мостовым.

© Чемпионат.com

«Мне месяц назад он, когда снова остался на скамейке, звонил: «Что делать? Всё надоело». Я ему ответил: «Поле рядом с домом есть? Возьми мяч и тренируйся. Не надо ныть». Прошел месяц — Мостовой играет. Другого рецепта нет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Мостовой в текущем сезоне сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.