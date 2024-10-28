«Бавария» повторила клубный рекорд

Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бохум» и мюнхенская «Бавария». Гости разгромили соперника со счётом 5:0. Таким образом, мюнхенский клуб повторил собственный рекорд в истории чемпионата Германии.

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Как сообщает Bayern & Germany, 29 голов, забитых «Баварией» в первых восьми матчах сезона, являются лучшим показателем в истории турнира. Ранее столько же мюнхенцы забивали в сезоне-1976/1977, а затем — в сезоне-2021/2022.

После восьми сыгранных матчей «Бохум» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав одно очко. «Бавария» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 20 очков.