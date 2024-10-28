«Крылья Советов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 13‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча пройдет в понедельник в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Иван Ломаев (вратарь), Николай Рассказов, Александр Солдатенков (капитан), Роман Евгеньев, Пабло Гальдамес, Виктор Мендес, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев.

Стартовый состав «Краснодар»: Станислав Агкацев (вратарь), Сергей Петров, Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Кевин Ленини, Александр Черников, Жоау Батчи, Эдуард Сперцян (капитан), Виктор Са, Джон Кордоба.