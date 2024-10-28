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«Крылья Советов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 13‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

«Крылья Советов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ
© ПФК «Крылья Советов»

Встреча пройдет в понедельник в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Иван Ломаев (вратарь), Николай Рассказов, Александр Солдатенков (капитан), Роман Евгеньев, Пабло Гальдамес, Виктор Мендес, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев.

Стартовый состав «Краснодар»: Станислав Агкацев (вратарь), Сергей Петров, Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Кевин Ленини, Александр Черников, Жоау Батчи, Эдуард Сперцян (капитан), Виктор Са, Джон Кордоба.

Футбол
Станислав Агкацев
Витор Тормена
Эдуард Сперцян
Джон Кордоба
Лукас Оласа
Николай Рассказов
Роман Евгеньев
Иван Ломаев
Александр Солдатенков
Роман Ежов
Сергей Бабкин
Иван Сергеев
Иван Олейников
Александр Черников
Сергей Петров
Крылья Советов