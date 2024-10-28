Во Франции отреагировали на выступление Головина в дерби с «Ниццей»

Александр Головин провел 90 минут в дерби Лазурного берега, однако не помог своему «Монако» избежать первого поражения в текущем сезоне Лиги 1.

© Inoprosport

Гостевой матч с «Ниццей» 28-летний российский полузащитник начал в роли левого вингера, однако после удаления Вандерсона и последовавшей перестройки был вынужден действовать из глубины, заняв место в опорной зоне.

Так действия Александра оценили французские издания, освещавшие встречу.

Monaco-Matin – 6,0

– В первой половине игры Головин выдал несколько сочных передач, но оборона и голкипер «Ниццы» всякий раз разгадывали его намерения. После перерыва россиянин опустился на позицию опорного полузащитника, и его влияние на атакующую игру монегасков заметно снизилось.

Homme du Match – 5,0

– «Ницца» является одним из любимых соперников Головина в Лиге 1, и первом тайме российский полузащитник показал высокий уровень активности, но в целом этот матч оказался для него не лучшим. Во втором тайме он грешил неточными действиями, что ярче всего проявилось в моменте с его ударом, мяч после которого прилетел на трибуны.

А вот какие комментарии относительно выступления Головина оставили французские пользователи социальной сети X (Twitter).

@JSalambehere:

– Головину стоит активнее брать игру на себя. Тот же Аклиуш сегодня был гораздо активнее в этом плане.

@rcarbonnier78:

– Головин выдал достаточно среднюю игру. Но пока у него есть иммунитет от жесткой критики.

@YAKA_RCM:

– В плане атаки Головин выглядел довольно паршиво, был бесполезен и неэффективен. Да и в обороне не сильно помогал, особенно во втором тайме, когда «Монако» остался вдесятером.

@Muneguuu:

– Мы как-то мало уделяем внимание тому факту, что этот сезон Головин проводит просто катастрофически.

@dav2aiacciu:

– Головин снова будто бы растворился на поле.

@AntonioMunegu:

– Мне одному кажется, что в этом году Головин какой-то медлительный?

В текущем сезоне Александру пока не удается записать на свой счет хотя бы одно результативное действие.

Уступив «Ницце» со счетом 1:2, «Монако» Головина опустилось на вторую строчку в таблице французского чемпионата.