Во Франции отреагировали на выступление Головина в дерби с «Ниццей»
Александр Головин провел 90 минут в дерби Лазурного берега, однако не помог своему «Монако» избежать первого поражения в текущем сезоне Лиги 1.
Гостевой матч с «Ниццей» 28-летний российский полузащитник начал в роли левого вингера, однако после удаления Вандерсона и последовавшей перестройки был вынужден действовать из глубины, заняв место в опорной зоне.
Так действия Александра оценили французские издания, освещавшие встречу.
Monaco-Matin – 6,0
– В первой половине игры Головин выдал несколько сочных передач, но оборона и голкипер «Ниццы» всякий раз разгадывали его намерения. После перерыва россиянин опустился на позицию опорного полузащитника, и его влияние на атакующую игру монегасков заметно снизилось.
Homme du Match – 5,0
– «Ницца» является одним из любимых соперников Головина в Лиге 1, и первом тайме российский полузащитник показал высокий уровень активности, но в целом этот матч оказался для него не лучшим. Во втором тайме он грешил неточными действиями, что ярче всего проявилось в моменте с его ударом, мяч после которого прилетел на трибуны.
А вот какие комментарии относительно выступления Головина оставили французские пользователи социальной сети X (Twitter).
@JSalambehere:
– Головину стоит активнее брать игру на себя. Тот же Аклиуш сегодня был гораздо активнее в этом плане.
@rcarbonnier78:
– Головин выдал достаточно среднюю игру. Но пока у него есть иммунитет от жесткой критики.
@YAKA_RCM:
– В плане атаки Головин выглядел довольно паршиво, был бесполезен и неэффективен. Да и в обороне не сильно помогал, особенно во втором тайме, когда «Монако» остался вдесятером.
@Muneguuu:
– Мы как-то мало уделяем внимание тому факту, что этот сезон Головин проводит просто катастрофически.
@dav2aiacciu:
– Головин снова будто бы растворился на поле.
@AntonioMunegu:
– Мне одному кажется, что в этом году Головин какой-то медлительный?
В текущем сезоне Александру пока не удается записать на свой счет хотя бы одно результативное действие.
Уступив «Ницце» со счетом 1:2, «Монако» Головина опустилось на вторую строчку в таблице французского чемпионата.