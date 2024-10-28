19-летний футболист «Локомотива» возглавил список бомбардиров РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков возглавил список бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Батраков провел в текущем чемпионате 13 матчей, забив восемь мячей. Он обошел по забитым мячам футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, который забил семь мячей.

В прошлом матче Батраков забил мяч в ворота «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом конце игры Батраков получил травму ноги и досрочно покинул поле. О сроках возвращения футболиста не сообщается.

«Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея в активе 28 очков. «Зенит» идет на втором месте, набрав 30 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 30 баллов. «Быки» проведут матч 13-го тура чемпионата России 28 октября против самарских «Крыльев Советов».

Следующую встречу «Локомотив» проведет дома 2 ноября. Соперником красно-зеленых станет казанский «Рубин», который занимает седьмое место, набрав 18 баллов. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени.