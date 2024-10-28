Дюков о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в Думе, но решение пока не принято»
Александр Дюков рассказал о ситуации с возвращением пива на российские стадионы.
— Нет ли у вас желания вновь обсудить вопрос возвращения пива с Думой?
— Есть несколько обращений. Одно из последних, которые мы делали, остается в силе. Нет необходимости в новом.
— Вопрос на паузе?
— Периодически он обсуждается, в Думе проходят круглые столы. Но решение пока не принято, – сказал президент РФС.
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