КДК РФС рассмотрит удаление Карапузова в матче со «Спартаком»

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет рассмотрит удаление полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова в матче 13‑го тура МИР РПЛ со «Спартаком».

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В воскресенье «Пари НН» в домашнем матче чемпионата России проиграл «Спартаку» — 0:2. Карапузов был удален на 90+5‑й минуте за нарушение на Эсекьеле Барко.

— Рассмотрим задержку «Пари НН» в матче со «Спартаком» на две минуты перед началом второго тайма. Также рассмотрим удаление футболиста «Пари НН» Карапузова за серьезное нарушение правил. Карапузов приглашен на заседание, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

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