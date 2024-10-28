Натурализованного футболиста «Зенита» могут вызвать в сборную России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может быть вызван в сборную России, передает «Спорт-Экспресс».

«Это решение тренера. Когда он будет формировать состав, то должен руководствоваться соображениями готовности игрока, а не местом его рождения», — сказал Дюков.

Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре 2024 года.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», обыгравший на выезде московский «Спартак» со счетом 3:0.