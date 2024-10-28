Золотой мяч 2024: во сколько начало церемонии, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 октября, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия — в 21:00 по московскому времени.

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В России церемонию вручения «Золотого мяча» эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Стоит отметить, что СМИ и эксперты называют главным претендентом на «Золотой мяч» Винисиуса Жуниора из «Реала». Однако составить ему конкуренцию могут и другие игроки из списка номинантов: Родри («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»).