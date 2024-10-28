Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Сирией и Брунеем

Сборная России по футболу объявила в своем Telegram-канале расширенный состав национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

Вратари: Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все – «Локомотив», Москва), Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук («Сьон»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва).

Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Федор Чалов (ПАОК, Салоники), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.