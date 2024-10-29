«Зенит» обратился в ЭСК РФС из‑за неудаления Батракова в матче 13-го тура РПЛ

«Зенит» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть отсутствие второй жёлтой карточки полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову на 72‑й минуте матча 13‑го тура Российской Премьер-Лиги.

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Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» состоялась 27 октября. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.