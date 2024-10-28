Глава «Динамо» высказался о неудачных результатах команды

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о сложностях бело-голубых в матчах с топ-клубами РПЛ.

— «Динамо» не смогло обыграть ни один топ-клуб РПЛ, кроме «Локомотива», в начале сезона. Это стечение обстоятельств или закономерность?

— Надо смотреть, как эти матчи развивались. С «Зенитом» мы не забили с пенальти, в общем-то нельзя сказать, что эта игра была проигрышной. В матче с ЦСКА мы провели слабый первый тайм, во втором забили, реабилитировались и пропустили на последней минуте. Матч со «Спартаком» вытащили, могли выиграть. Поэтому я бы не выводил тенденции из этого, а смотрел на каждый матч индивидуально. Но как я говорил ранее, нам однозначно есть над чем работать в плане организации игры.

— При оценке работы тренера вы смотрите на результаты матчей с принципиальными соперниками особенно?

— Мы смотрим комплексно на те задачи, которые ставим перед тренером. Главная из которых — конечное место в таблице и в Кубке России, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.