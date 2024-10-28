Дюков назвал условие для рассмотрения в УЕФА вопроса допуска команд из России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал условия для рассмотрения в УЕФА вопроса допуска российских команд и сборных.

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«Вопрос допуска сборных России до международных соревнований я поднимаю на исполкоме УЕФА постоянно. Но чтобы вынести это на заседание отдельным вопросом, нужно подготовить его так, чтобы члены исполкома смогли соответствующим образом проголосовать. Эту работу мы проводим. Как только члены исполкома УЕФА будут готовы, этот вопрос будет внесён в повестку заседания», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, 15 ноября Россия сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. России сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).