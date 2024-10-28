Килиан Мбаппе чувствует, что подвел «Реал», но уверен в своем успехе в клубе.

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Об этом сказал инсайдер Эду Агирре в эфире El Chiringuito.

Ранее мадридский клуб проиграл «Барселоне» в матче 11-го тура Ла Лиги со счетом 0:4.

25-летний француз провел на поле всю игру, нанес три удара в створ ворот и восемь раз попал в офсайд. Два его гола были отменены.

Всего на счету Мбаппе 8 забитых мячей и 2 ассиста в 14 матчах за «Реал».