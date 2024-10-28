В Бразилии подожгли автобус футбольных фанатов. Один человек погиб

Фанаты «Палмейраса» устроили засаду и подожгли автобус болельщиков «Крузейро».

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Болельщики «Крузейро» возвращались после матча, где их клуб, оставшись в меньшинстве на 3-й секунде, проиграл «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 0:3 в чемпионате Бразилии. «Палмейрас» же сыграл вничью с (2:2) с «Форталезой».

По данным дорожной полиции, столкновение между фанатами произошло около 5:20 утра на шоссе. По предварительной информации, по меньшей мере два автобуса с болельщиками-конкурентами встретились на дороге, что привело к беспорядкам. Один из автобусов подожгли, а в другом выбили окна.

В результате происшествия один болельщик погиб, а 17 получили ранения. Все жертвы входили в организованную фан-базу «Крузейро». Причины смерти мужчины не разглашаются, но предполагается, что он погиб в сгоревшем автобусе.

Полиция Сан-Паулу расследует причину нападения фанатов «Палмейраса». Для выявления виновных, в том числе будут проанализированы видео в соцсетях. Согласно первоначальной информации, в столкновении приняли участие около 150 болельщиков.

По одной из гипотез следствия, засада болельщиков «Палмейраса» могла быть местью за драку с фанатами «Крузейро» в сентябре 2022 года. Тогда 4 человека были ранены и еще 10 получили ранения.