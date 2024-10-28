Стало известно, кто заменит тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед»

Несколькими минутами ранее «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера. Временным наставником «красных дьяволов» станет Руд ван Нистелрой, который входил в штаб тен Хага.

«Руд ван Нистелрой будет руководить командой в качестве временного главного тренера при поддержке нынешнего штаба, в то время как клуб будет подбирать постоянного главного тренера», — написала пресс-служба «МЮ».

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Но клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» идёт на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.