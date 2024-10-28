«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

«Манчестер Юнайтед» уволил голландца Эрика тен Хага с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды. Lenta.ru

Тен Хагу сообщили об увольнении 28 октября. 27 октября «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2. Газета.Ru

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Но клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. Чемпионат.com