Пирс Морган: Роналду был прав, тен Хаг — посредственный тренер

Известный британский журналист Пирс Морган отреагировал на увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Напомним, незадолго до ухода из «Ман Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду дал скандальное интервью Моргану, раскритиковав, в том числе, тен Хага.

© Чемпионат.com