Николаев назвал условие назначения Карасева на матч ЦСКА — «Спартак»

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО предположил, кто может быть главным арбитром матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Эта игра пройдет 2 ноября на «ВЭБ Арене» в Москве.

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— Если бы я был в комиссии по назначениям, то я бы вам точно сказал, — сказал Николаев. — Сложно сказать, кто достоин. Это прерогатива тренера — Милорада Мажича. Не буду называть фамилии, чтобы не сбивать с толку.

— А Сергей Карасев? Доверят ли ему два топ-матча подряд?

— Я бы, в первую очередь, узнал об этом у самого Карасева. Будет ли ему комфортно, в первую очередь, в эмоциональном плане судить две игры подряд такого уровня на неделе. Если он чувствует себя комфортно и физически, и во всех других отношениях, то, конечно, это претендент номер один на эту игру.

Сергей Карасев в минувшие выходные был главным арбитром на игре 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (1:1).