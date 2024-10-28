Окружение Винисиуса и «Реал» уверены, что игрок не получит «Золотой мяч» сегодня (Фабрис Хокинс)
В окружении Винисиуса считают, что бразилец не получит «Золотой мяч» в этом году.
Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле»,
По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера «Реала» в настоящий момент убеждено, что ему не будет присвоен приз лучшему футболисту года. Это же чувство разделяют все в клубе.
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«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его