Окружение Винисиуса и «Реал» уверены, что игрок не получит «Золотой мяч»

В окружении Винисиуса считают, что бразилец не получит «Золотой мяч» в этом году.

© Sports.ru

Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле»,

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера «Реала» в настоящий момент убеждено, что ему не будет присвоен приз лучшему футболисту года. Это же чувство разделяют все в клубе.