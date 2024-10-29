Стало известно, где пройдет чемпионат мира по самбо 2024 года

Чемпионат мира по самбо 2024 года пройдет в Астане с 8 по 10 ноября. Об этом сообщает прессс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

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На турнире будет разыгран 31 комплект медалей по спортивному самбо среди мужчин и женщин, по боевому самбо среди мужчин и женщин, а также по самбо слепых среди мужчин в классе SVI-1 (тотально слепые спортсмены).

«Хочу выразить благодарность Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо за высокий уровень подготовки чемпионата мира. А также поблагодарить за поддержку генерального партнера турнира — компанию «Роснефть» и официального партнера — банк ВТБ», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Прошлый чемпионат мира прошел в Ереване. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению ФИАС, выступали на турнире в нейтральном статусе.

На прошлом чемпионате мира российские самбисты завоевали 13 золотых медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.