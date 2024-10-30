Джавад объяснил, почему перешел в махачкалинское «Динамо», а не в «Зенит»

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад рассказал в интервью «Матч ТВ», почему перешел в дагестанский клуб, хотя им интересовался петербургский «Зенит».

© ФК «Динамо» Махачкала

Джавад перешел в махачкалинское «Динамо» в августе из иранского «Сепахана». С тех пор он провел за команду 13 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи во всех турнирах.

— Как произошел твой трансфер в «Динамо»?

— Я получил предложение от клуба. Мы поговорили с агентом, который общался до этого с Шамилем Газизовым. И практически сразу, как «Динамо» вышло на меня, я решил приехать сюда. И я счастлив.

— Ты решил, что стоит перейти сразу, как тебе рассказали об этом клубе?

— Как вы знаете, я сперва получил предложение от «Зенита» и «Црвены Звезды». Но «Сепахан», за который я играл тогда, не совсем был согласен с условиями, которые предложили эти клубы. После этого поступило предложение из Махачкалы. Я посоветовался с агентом, семьей. Мы вместе приняли решение, что для моего развития будет правильно перейти в «Динамо» — увидели, что тут я буду прогрессировать.

— Удивительно, что «Сепахан» отказал «Зениту», но согласился продать тебя в «Динамо».

— Да, так и есть (смеется). Я не знаю, почему. Но это было решение клуба.

— Не жалеешь, что ты сейчас не в «Зените»?

— Я не знаю, было бы лучше играть в «Зените», чем здесь, или нет. Будем говорить о том, что имеем на сегодняшний день. Важно то, что происходит сейчас, а сейчас я в махачкалинском «Динамо», — сказал Джавад «Матч ТВ».