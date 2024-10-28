"Реал" признали лучшим футбольным клубом по итогам сезона 2023/24

Мадридский "Реал" был признан лучшим футбольным клубом мира по итогам минувшего сезона на церемонии France Football.

В эти минуты во Франции проходит церемония вручения наград за минувший футбольный сезон от France Football. Лучшим футбольным клубом минувшего сезона был признан мадридский "Реал". Напомним, "королевский клуб" в полном составе бойкотирует церемонию, предположительно, из-за несогласия с решением о "Золотом Мяче".

Лучшим женским футбольным клубом сезона 2023/24 признана каталонская "Барселона".