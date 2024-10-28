Эмилиано Мартинес выиграл трофей Льва Яшина

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии французского журнала France Football. Об этом было объявлено на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже, которая проходит в эти минуты.

Отметим, что Мартинес завоевал эту награду во второй раз подряд.

Номинантами на приз также были: Диогу Кошта («Порто»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Грегор Кобель («Боруссия»), Андрей Лунин («Реал»), Майк Меньян («Милан»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер») и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунз»).