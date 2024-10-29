Названа обладательницей женского «Золотого мяча»

Футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати стала обладательницей "Золотого мяча" 2024. В эти минуты во Франции проходит церемония вручения индивидуальных наград по итогам футбольного сезона 2023/24 от France Football. Обладательницей женского "Золотого мяча" 2024-го года стала Айтана Бонмати из "Барселоны".

Бонмати защитила звание лучшей футболистки мира. "Золотой мяч" по итогам позапрошлого сезона также достался ей. В сезоне 2023/24 Бонмати выиграла с "Барселоной" четыре титула: Лигу Чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.