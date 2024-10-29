Футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Об этом было объявлено на торжественной церемония, которая в этим минуты проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

Нападающий мадридского «Реала» сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).