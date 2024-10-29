Футболист «Реала» раскритиковал решение вручить «Золотой мяч» Родри

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга не согласился в своих соцсетях с тем, что «Золотой мяч» достался игроку английского «Манчестер Сити» Родри, а не Винисиусу, который является одноклубником Камавинги.

«Футбольная политика. Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакая награда не может сказать обратное. Люблю тебя, мой брат», — написал Камавинга.

Никто из мадридского «Реала» не приехал на церемонию, узнав, что Винисиус не получит награду.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.