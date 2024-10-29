У футболиста «Зенита» Артура родился сын

В семье нападающего «Зенита» Артура родился сын, сообщает пресс‑служба петербургского клуба.

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— 28 октября в семье бразильского нападающего «Зенита» произошло радостное событие — его жена Найра родила сына! Мальчику дали имя Бенисио; его рост — 54 см, вес — 3620 гр. «Сине‑бело‑голубые» поздравляют Артура и Найру и желают родителям, маленькому Бенисио и его старшей сестре Майте прекрасного самочувствия и отличного настроения! — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

26‑летний бразилец выступает за российский клуб с января 2024 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

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