Месси оценил результаты «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) результаты «Золотого мяча».

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Месси поздравил всех победителей и номинантов.

«Особенно Мартинеса, какой молодец, очередная награда лучшего вратаря мира!» — выделил он партнера по команде.

Церемония вручения прошла 28 октября в театре Шатле в Париже. Приз лучшему игроку года достался полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза имени Льва Яшина.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Последний раз он завоевывал награду в 2023 году.