«Золотой мяч» не уважает «Реал». В клубе высказались о бойкоте церемонии

В мадридском «Реале» высказались о бойкоте церемонии вручении премии «Золотой мяч — 2024», которая прошла в парижском театре Шатле. Представители «сливочных» туда не явились.

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«Если критерии присуждения награды не указывают на Винисиуса в качестве победителя, то эти же критерии должны указать на победителя Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» не уважает «Реал» Мадрид. А «Реал» Мадрид не идёт туда, где его не уважают», — приводит слова представителя «королевского клуба» AFP.

Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет испанец.